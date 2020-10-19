Аксенов оценил план решения проблемы обеспечения Крыма водой

Реализация комплексного плана по обеспечению водоснабжения Крыма, на который правительство выделило 50 млрд рублей, позволит полностью обеспечить полуостров водой, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Как подчеркнул [премьер-министр России] Михаил Владимирович Мишустин, реализация плана даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей. Благодарю нашего президента и главу правительства за огромную помощь и внимание к Крыму, к нуждам крымчан!» – написал Аксенов на своей странице «Вконтакте».

Он добавил, что Россия системно и последовательно решает глобальные инфраструктурные проблемы Крыма: энергетическую, логистическую и теперь проблему вододефицита.

«Никакие блокады и никакие санкции не способны остановить развитие российского полуострова. Более того: наш регион исторически является вододефицитным. На наших глазах этот, казалось бы, вечный вопрос уйдет в прошлое, так же, как после запуска энергетического моста и новых электростанций ушла в прошлое проблема энергодефицита», – добавил глава полуострова.

Аксенов уточнил, что в комплексный план правительства входят, в том числе, мероприятия в рамках ФЦП на сумму порядка 45 млрд рублей. «Это, в частности, строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей на территории республики, ремонты и реконструкция КОС на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Судака. Кроме того, предусмотрены краткосрочные мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения Симферополя и Крыма в целом по изучению и разведке запасов подземных вод, бурение скважин, строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя и другие меры в сфере обеспечения надежного водоснабжения на общую сумму порядка 5 млрд рублей», – пояснил глава Крыма.

По его словам, реализация мероприятий плана рассчитана до 2024 года. В этом году на снижение потерь в сетях водоснабжения Симферополя будет направлено 400 млн рублей. Еще 250 млн рублей выделены в ненешнем году на бурение скважин на водозаборах.

В 2020 – 21 годах на сокращение потерь в сетях Симферополя будет направлено 1,7 млрд рублей, а на реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт сетей в целом по республике – 2,3 млрд рублей.

Дополнительные средства будут по решению президента выделены на строительство опреснительных установок, уточнил Аксенов. По данным ТАСС план предусматривает выделение 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды.

Напомним, Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Правительство направит около 50 млрд рублей на реализацию этого плана.