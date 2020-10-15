Пьяные карлики с молотком напали на мужчину в Ногинске

В подмосковном Ногинске жителя Москвы избили несколько карликов, распивающих алкогольные напитки в одном из местных баров, об инциденте сообщил сам пострадавший.

«Ездил к другу в Ногинск, проходил рядом с баром. Вижу – карлики бухают. Карлики и бухают – прикиньте! Причем с утра пораньше. Ну умора просто. Дай, думаю, засниму для истории. Когда еще такое увидишь. А они меня спалили и накинулись толпой», – написал пострадавший в у себя на странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что не решился отбиваться от нападавших, поскольку они «маленькие, как дети». Молодой человек пояснил, что его сбили с ног, разбили телефон и били ногами. «Я вообще в шоке. Все тело болит. Синяки. Еще угрожали. Кому рассказать – не поверят. Вот думаю, писать ли на них заяву», – заключил автор.

Он также опубликовал видеозапись с моментом начала нападения. В ролике запечатлено, как карлики действительно напали на него первыми, причем один из них был вооружен молотком.

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