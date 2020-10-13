Педагога читинского колледжа отдали под суд за фото атамана Краснова на сайте «Бессмертного полка»

В Чите перед судом предстанет преподавать политехнического колледжа, опубликовавший на сайте «Бессмертного полка» фото одного из сторонников Третьего рейха атамана Петра Краснова, сообщил официальный представитель Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

По версии следствия, 32-летний преподаватель Евгений Ахмылов в мае опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото руководителя главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии Краснова, передает РИА «Новости».

Ахмылов признал свою вину, он пояснил, что хотел «насолить» организаторам акции, так как не считает их патриотами. Он заявил, что организаторы акции присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны.

Рассмотрение дела планируется проводить в особом порядке, пояснил Михайлюк.

Напомним, бывшего студента пермского колледжа Даниила Симанова, обвиненного в реабилитации нацизма, приговорили к 200 часам исправительных работ за публикацию фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка».

Симанов сообщил, что не будет обжаловать приговор. Он объяснил свой поступок тем, что не знал полной информации о личности Власова.