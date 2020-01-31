Участники олимпиады «Я – профессионал» посетили Зимнюю атомную школу в Москве

Зимняя атомная школа, которая проводится совместно Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и НИЯУ МИФИ, объединила 184 участника олимпиады, среди которых представители 38 регионов и 61 вуза, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

С 28 по 31 января 2020 года студенты со всей страны пообщались с ведущими экспертами атомной отрасли, посетить предприятия Росатома и научные центры и лабораторий НИЯУ МИФИ.

«За время нашего сотрудничества с Росатомом, которое продолжается уже третий год, эксперты компании помогают не только в подготовке олимпиадных заданий, но и организовывают профильные зимние школы, – отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара. Олимпиадные зимние школы – это вишенка на торте. Участники не получают от этих форумов ни баллов, ни дополнительных фишек, но получают гигантский опыт. Для студентов это выход за пределы университетской учебы, это первая встреча с другими участниками проекта, со своими единомышленниками. На школах ребята встречаются и с потенциальными работодателями, которые рассказывают о перспективах профессии и о своем подходе к выбору сотрудников. Большей частью спикеры зимних школ – первые лица компаний. И те профессиональные связи, которые сформировались у студентов на школе, будут работать на них самих и в дальнейшем».

Эксперты Росатома познакомили участников школы с направлениями деятельности компании, а молодые ученые НИЯУ МИФИ рассказали о своих исследованиях в формате научного стендап-шоу. Кроме того, студенты встретились с потенциальными работодателями и узнали, какие компетенции нужны начинающим специалистам атомной отрасли для успешного начала карьеры.

«Когда вам легко – вы не растете, а стоите на месте и не развиваетесь. Всегда должно быть напряжение. Когда вам больно, значит, вы круто растете. Без усилий и выхода из зоны комфорта не будет результата. И главное – обязательно мечтайте! Создайте мечту, двигайтесь к ней маленькими, но уверенными шагами, получая от этого драйв», – отметила директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева.

«Зимняя атомная школа – это современный образовательный формат, который знакомит студентов с традиционными и инновационными направлениями атомной отрасли. Талантливые ребята встречаются с ведущими специалистами в интересующей сфере и посещают действующие предприятия, которые в будущем могут стать их местом работы. Такой формат позволяет участникам школы получить набор новых знаний и расширить кругозор для профессионального развития», – отметил ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов.

Зимние школы олимпиады – это образовательные форумы, на которые приглашаются участники олимпиады, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводят лекции, мастер-классы и деловые игры.

Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике – Банк ВТБ, по ядерной физике – Росатом, по строительству и материаловедению – Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии – Россельхозбанк.

Также в январе-феврале пройдет заключительный очный этап олимпиады «Я – профессионал». Победители состязаний будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин отметил важность реализации проекта «Россия – страна возможностей». До этого «Россия – страна возможностей» подвела итоги прошлого года.