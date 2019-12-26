«Россия – страна возможностей» подвела итоги года

Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, подводя итоги года, сообщил, что с момента создания организации число проектов платформы возросло с 14 до 23.

«4 октября 2019 года в сочинском «Сириусе» прошло первое заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Ему предшествовала проектная сессия, в рамках которой участники и победители проектов нашей платформы работали над новыми проектными инициативами, планами на предстоящий год и изменениями в уже действующие проекты. Одним из результатов брейнсторма стала концепция форума «Россия – страна возможностей», проведение которого в 2020 году поддержал президент России. Одной из ключевых тем форума участники предложили сделать наставничество. Основными участниками мероприятия станут управленцы, добровольцы, студенты, школьники, люди с ограниченными возможностями здоровья – все, кто уже принимал или планирует принимать участие в проектах и конкурсах нашей платформы», – рассказал Комиссаров, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Он отметил, что весной 2019 года на базе АНО «Россия – страна возможностей» открылась мастерская управления «Сенеж». «Это образовательный центр, который проводит мероприятия по дальнейшему сопровождению и поддержке участников проектов платформы. Сегодня мастерская «Сенеж» реализует десятки различных обучающих программ, а общее число слушателей в 2019 году составило свыше 12 тыс. человек из всех уголков России. Летом 2019 года впервые на базе мастерской управления «Сенеж» прошел молодежный форум «Территория смыслов», который собрал 6 тыс. участников со всей страны. В рамках первой смены – «Россия – страна возможностей» – состоялась презентация ключевых проектов платформы, а также лекции, мастер-классы от ведущих спикеров», – уточнил Комиссаров.

Он также напомнил, что в 2019 году на флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей» – конкурс «Лидеры России» – было подано 233 тыс. 830 заявок. В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу впервые были добавлены три специализации: «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии». Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 737 заявок. На специализацию «Наука» подано 22 тыс. 272 заявки, на «Здравоохранение» – 9 тыс. 746.

Кроме того, в третьем сезоне студенческой олимпиады «Я – профессионал» зарегистрировались 675 тыс. 239 человек. 88 тыс. 414 студентов приняли участие в отборочном этапе. Олимпиада расширила количество направлений до 68, которые подготовили 26 вузов-организаторов. На конкурс «Мой первый бизнес» поступило 705 тыс. 540 заявок, что превышает показатели первого и второго сезонов проекта. Заявки пришли из всех 85 регионов России и десятков стран мира. «Чтобы участие в проекте было максимально полезно, в этом году мы сделали особый акцент на образовательных программах конкурса. Во время онлайн-этапа были открыты штабы конкурса в 19 городах, где для школьников прошли предпринимательские и интеллектуальные игры, а также встречи с экспертами и наставниками конкурса», – сообщил Комиссаров.

Также в 2019 году платформа «Россия – страна возможностей» запустила несколько новых проектов для разных аудиторий участников. Среди них конкурс «Цифровой прорыв» для специалистов в сфере информационных технологий (программистов, разработчиков, дизайнеров и управленцев в сфере ИТ). Было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России. Очные мероприятия проходили в 40 городах России в формате хакатонов. Финал состоялся в конце сентября в Казани и вошел в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый большой хакатон в мире по количеству участников. В рамках конкурса создано около 1,2 тыс. цифровых проектов. Призовой фонд конкурса составил 10 млн рублей, 116 команд получили гранты от Фонда содействия инновациям.

Также были проведены «Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior», профессиональный конкурс «Учитель будущего», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» и проект «Культурный код». Кроме того, в 2019 году к платформе «Россия – страна возможностей» присоединились такие проекты, как конкурс «Моя страна – моя Россия», фестиваль «Российская студенческая весна», конкурс «Лучший социальный проект года», российская национальная премия «Студент года» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».

«Совместно с ОНФ мы также перезапустили в новом формате проект «Профстажировки 2.0» – проект стал новым механизмом взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя, который задействует в качестве социального лифта студенческие работы и стажировки. На платформе размещено 4132 кейса от 1179 компаний. 80 152 студента зарегистрировались на платформе профстажировки.рф. Из них 3872 человека участвуют во всероссийском конкурсе студенческих работ. Все они получили от работодателей подтверждение своих заявок и пишут курсовые или дипломные работы, решая актуальные задачи компаний. Следующая возможность выбрать кейс для студентов откроется 1 февраля 2020 года», – рассказал Комиссаров.

Также в 2019 году на базе платформы активно развивалась программа «Наставничество». Победители флагманского конкурса «Лидеры России» стали наставниками победителей конкурса по менеджменту для студентов «Управляй!». За 2019 год было сформировано 107 наставнических пар. Программа распространяется на проекты «Я – профессионал», «Управляй!», «Моя страна – моя Россия», «Доброволец России» и будет масштабироваться и дальше.