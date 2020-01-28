Представителя Токио вызвали в МИД России из-за выставки о японских Курилах

Советник-посланник посольства Японии в Москве вызван в МИД России из-за выставки в Токио, на которой показаны пропагандистские материалы с якобы доказательством обоснованности территориальных притязаний на Южные Курилы, сообщает российское дипведомство.

«28 января в МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. В ходе беседы обратили внимание японского дипломата на открытие в Токио 21 января при поддержке официальных властей постоянной выставки «Территория и суверенитет», где в том числе демонстрируются пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на южные Курилы», – сообщается на сайте МИД.

Представителю Японии указали на «неоспоримость законного суверенитета» России над Курильскими островами, и подчеркнули, что такие действия Токио «идут вразрез с договоренностью» лидеров двух стран о «создании позитивной атмосферы в двусторонних отношениях».

«Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров признать в полном объеме итоги Второй мировой войны», – отметили в МИД.

В декабре глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен потребовать весь Курильский архипелаг, в Совфеде в ответ заявили, что на это не стоит реагировать, так как Москва исходит из официальной позиции Токио.

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