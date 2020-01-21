Варшава выразила надежду на диалог историков России и Польши

МИД Польши надеется, что публикация Россией новых документов об истории Второй мировой войны позволит возобновить диалог российских и польских историков.

«МИД Польши поддерживает постулат полного открытия российских архивов и проведение честного исторического диалога ученых», – передает ТАСС заявление МИД республики.

В то же время подчеркивается, что часть документов, которые были опубликованы Минобороны России, уже была рассекречена ранее и не привносит новой информации.

«Однако мы надеемся, что они [документы] демонстрируют готовность к возобновлению открытого диалога между историками с обеих сторон», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что публикация Россией рассекреченных к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков документов якобы является попыткой «переписать» историю. Освобождение Варшавы он назвал «не освобождением», а «принесением нового коммунистического плена».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой реакции Польши на публикацию архивных документов.