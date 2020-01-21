«Нефтехимик» расторг контракт с капитаном команды после ДТП

Клуб КХЛ «Нефтехимик» (Нижнекамск) расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, уличенным в том, что хоккеист сбежал с места ДТП с его участием, сообщили в клубе.

«После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука, хоккейный клуб «Нефтехимик» принял решение о расторжении контракта с хоккеистом», – говорится в сообщении на официальном сайте хоккейного клуба.

Напомним, в понедельник СМИ сообщали, что в минувшее воскресенье в Нижнекамске защитник местного ХК «Нефтехимик» Степан Захарчук попал в ДТП и скрылся с места аварии.