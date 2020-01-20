Стало известно о скрывшемся с места ДТП российском хоккеисте

В минувшее воскресенье в Нижнекамске защитник местного ХК «Нефтехимик» Степан Захарчук попал в ДТП и скрылся с места аварии, утверждают СМИ.

Водитель протаранил другой автомобиль, врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», после чего покинул место ДТП, пишет «Бизнес Online».

Машину эвакуировали на штрафстоянку, водителя на тот момент в салоне уже не было. По данным источника издания, владельцем автомобиля является защитник «Нефтехимика» Степан Захарчук.

Позже в Twitter издания опубликовали видеозапись с места событий.

Видео с места событий pic.twitter.com/e7xcYkLgJg — Спорт БО (@Sport_BO) 20 января 2020 г.

В 2019 году на устроившего ДТП в Кисловодске и скрывшегося с места происшествия бойца Александра Емельяненко составили три административных протокола.