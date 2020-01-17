Абхазия назвала условия для диалога с Грузией

Абхазия заявила, что может начать диалог с Грузией, но только после подписания документа, юридически обязывающего стороны не применять военную силу друг против друга.

В Абхазии удивились «внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной», говорится в сообщении на сайте МИД страны.

«В свою очередь, выступаем за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции Республики Абхазия, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества», – отметили в ведомстве.

Там добавили, что процесс нормализации между сторонами «и обсуждение целесообразности иных форм диалога между Сухумом и Тбилиси» будут возможны только после подписания документа, который юридически обязывает не применять стороны военную силу друг против друга.

Напомним, председатель Верховного cовета Абхазии в изгнании – функционирующего в Тбилиси органа – Джемал Гамахария заявлял, что действия оппозиции в этой республике не принесут каких-либо важных и выгодных изменений для Грузии.

В воскресенье Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии, исполняющим обязанности президента стал Валерий Бганба. До этого Верховный суд республики отменил решение ЦИК страны об итогах выборов. Были назначены новые выборы, которые состоятся 22 марта.