В Тбилиси признали, что процессы в Абхазии не сделают республику «прогрузинской»

Председатель Верховного cовета Абхазии в изгнании – функционирующего в Тбилиси органа – Джемал Гамахария заявил, что процессы в Абхазии, где оппозиция требует отставки президента Рауля Хаджимбы, не принесут каких-либо важных и выгодных изменений для Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Кто бы не возглавил Абхазию, не сможет сделать это без поддержки Москвы и ориентации на Москву. В руководство Абхазии не сможет прийти прогрузинский политик», – сказал он.

По его прогнозу, нынешний президент Абхазии Хаджимба в итоге покинет пост досрочно.

«Россия не будет сокрушаться из-за этого, так как и все иные лидеры абхазского политического поля – люди Москвы», – считает Джемал Гамахария.

По его мнению, сейчас основные усилия Россия сосредоточит на том, чтобы добиться от Абхазии права для граждан России приобретать там собственность, а также еще больше интегрировать Абхазию в пространство российского влияния и контроля.

«Абхазия может войти в состав России как ассоциированный член», – заявил он.

В свою очередь курирующая урегулирование конфликтов госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что «главный интерес Тбилиси состоит в том, чтобы в Абхазии была обеспечена безопасность населения».

«В целом фон в Абхазии очень тяжелый, и это обусловлено оккупацией», – сказала она.

Тбилиси после войны 2008 года обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

Грузия утратила контроль над Абхазией после войны 1992-1993 годов. Между тем в Абхазии, в основном в Гальском районе, проживают десятки тысяч грузин.

Напомним, накануне в Абхазии митингующие начали штурм администрации президента республики, они выбили окно и пытались прорваться внутрь. В администрации назвали произошедшее попыткой государственного переворота.

На фоне беспорядков парламент Абхазии принял обращение к президенту с предложением об отставке. Пресс-служба Рауля Хаджимбы в ответ заявила, что парламент хотя и говорит о желании «избежать дальнейшей дестабилизации», своим обращением «может только осложнить ситуацию».

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