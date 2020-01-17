Диетолог рассказала об опасности мяса

При неправильном термическом приготовлении мяса образуются канцерогенные вещества, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, рассказала диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

«Не надо забывать, что мясо – это чужеродный белок. К тому же, если оно готовится термически неправильно (например, жаренное), мы получаем сочетание высокой термической нагрузки с белком и растительные масла. Вот вам и канцерогены, сплав коагулированного белка, который несет на себе чужеродную роль, вызывает провокацию клеток ЖКТ с высоким риском онкологии», – рассказала врач порталу E1.RU.

Отмечается, что норма потребления красного и переработанного мяса – не более 70 граммов в день и максимум 500 граммов в неделю. Диетологи советуют запекать, тушить мясо и качественно обрабатывать его термически. Важно, чтоб на мясе при готовке не образовывалась жирная жареная корка. Кроме того, стоит с осторожностью готовить тартары и бифштексы с кровью, если они не сделаны не из экологически чистого мяса.

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