В Минздраве рассказали о преимуществах искусственного мяса

Искусственное мясо будет сопоставимо по пользе с обычным и при этом не будет содержать антибиотиков, но пока технология его создания очень дорогая, заявил главный внештатный специалист диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Конечно, искусственное мясо может быть сопоставимо по пользе с обычным. Это те же миоциты, то есть клетки мышечной ткани... Естественно, оно не содержит антибиотики в силу того, что они не нужны, при этом мясо содержит все, что необходимо», – передает РИА «Новости» слова специалиста.

Тутельян отметил, что пока технология остается очень дорогой, поэтому до массового производства искусственного мяса еще далеко. При этом как только она станет экономически выгодной, то, безусловно, найдет спрос.

«Это новые технологии. Мы должны ими обладать, чтобы когда понадобится, мы могли развернуть производство. Это взгляд в будущее», – сказал Тутельян.

Напомним, в сентябре первую «котлету» из искусственного мяса создали в России после трех серий экспериментов полного цикла, вес изделия составляет 40 грамм. Разработки велись на протяжении двух лет.