В России вновь зафиксировали недельную дефляцию

С 27 августа по 2 сентября в России зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Индекс потребительских цен составил 99,9% по сравнению с предыдущей неделей, передает Regnum со ссылкой на данные ведомства.

В основном снижаются цены на плодоовощную продукцию, причем, как отмечают в Росстате, по всем отслеживаемым позициям овощей и фруктов. Цены на них снизились на 3,2%, а на некоторые виды – еще больше. Так, например, репчатый лук подешевел на 7,7%, морковь – на 6,7%, картофель – на 6,2%, томаты – на 5,8%, яблоки – на 2,0%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо вновь не изменились.

Заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова заявила, что «дефляция цен в первую очередь на продовольственные товары – это один из наиболее интересных итогов этого лета». Егорова напомнила, что впервые Росстат зафиксировал дефляцию в конце июля. В последующие недели фиксировалась либо дефляция, либо нулевая инфляция, то есть – отсутствие роста цен.

«Драйвером дефляции можно считать снижение цен на овощи», – отметила Егорова. К числу позитивных новостей она также отнесла снижение темпов роста цен на куриные яйца: «Если еще месяц-два назад они дорожали по процента полтора в неделю, то за прошлую неделю их цена выросла лишь на 0,5%».

«В целом есть надежда, что и месячные индексы инфляции покажут снижение как в среднем, так и по многим востребованным и социально значимым товарам», – сказала доцент РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

В конце июля Росстат впервые с 2017 года зафиксировал дефляцию на 0,1%. В первую неделю августа инфляция составила 0% (цены в среднем не выросли), в последующие две недели вновь фиксировалась дефляция: каждую неделю на 0,1%.