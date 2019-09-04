Россия собралась продавать вертолеты Турции

Холдинг «Вертолеты России» рассчитывает на увеличение интереса в Турции к российским вертолетам, прежде всего, к Ми-38, в котором президент этой страны Тайип Эрдоган посидел на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«Ми-38. Конечно, перспектива есть. Мы продемонстрировали машину с салоном повышенной комфортности. Машина, конечно, президентского уровня. Она надежная, вместительная, на три тонны взлетный вес больше, чем у восьмёрки (Ми-8), длина - плюс 1,68 метра. Конечно, это говорит о том, что Эрдогану понравилось, потому что президенты провели в машине 5-7 минут, более подробно обсуждая технические характеристики, массо-габаритные характеристики, дальность, скорость. Господин Эрдоган очень интересовался», – передает РИА «Новости» слова Богинского в кулуарах ВЭФ.

При этом он добавил, что нельзя сказать, что турецкий лидер высказал заинтересованность в покупке вертолетов. «Это немного поспешно», – сказал он.

Богинский напомнил, президенты двух стран смотрели салон вертолета Ка-62, пообщались с пилотом. «В моем понимании машина произвела положительное впечатление», – сказал глава холдинга.

Напомним, 27 августа Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели экспозицию КРЭТ, представленную в рамках авиасалона МАКС-2019 в Жуковском. При этом турецкая сторона проявила интерес к вертолету АНСАТ.