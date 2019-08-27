Турция заинтересовалась российскими вертолетами санавиации

Российские вертолеты, используемые в санитарной авиации, заинтересовали Турцию. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели экспозицию КРЭТ, представленную в рамках авиасалона МАКС-2019 в Жуковском.

Путин отметил, что у России есть целая программа по развитию санавиации. «Нам на самом деле в России еще очень много нужно сделать для развития санитарной авиации, у нас целая программа создана», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Турецкая сторона проявила интерес к вертолету АНСАТ. Представили страны уточнили возможность получения скидки, на что в КРЭТ назвали стоимость вертолета - 7 млн долларов. Добавив при этом, что если Турция захочет закупить большую партию, то будет рассматриваться возможность переговоров по этому вопросу.

«Мы можем сделать вам систему санитарной авиации Турции, с вертолетными площадками, с системой обслуживания, сервисными центрами», – сказали представители КРЭТ.

Президент Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыли на МАКС-2019 (международный авиационно-космический салон), который проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года.