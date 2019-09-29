В Казани завершился финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Радикальная оппозиция ищет новых заложников

Оппозиция косвенно призналась в том, что предыдущие несогласованные акции были сознательной провокациейФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Протестный митинг, назначенный в Москве на эти выходные, может оказаться частью большой провокации, в результате которой в СИЗО попадут новые заложники. Об этом говорят противоречивые действия одного из заявителей митинга, либертарианца Михаила Светова. Подробности...
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Поимкой балконных курильщиков займутся соседи

Уже со вторника курение на балконе станет в России административным нарушением Фото: Laura Nissinen/ТАСС
Курение на балконе стало дорогим удовольствием – штраф за это правонарушение составит три тысячи рублей. А если курение стало причиной пожара, то заплатить придется пять тысяч. У нововведения оказалось немало противников, которые готовы и дальше курить на балконе под угрозой наказания. Мнения экспертов о том, насколько просто будет выписать им штраф, разошлись. Подробности...
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Израиль неубедительно защищает Patriot в Саудовской Аравии

На самом деле американские «Патриоты» способны сбивать даже дроны, но для этого с ними нужно уметь обращатьсяФото: Nir Elias/Reuters
Средства ПВО Саудовской Аравии не смогли отразить атаку беспилотников, потому что американские ЗРК Patriot отслеживали цели исключительно над горизонтом, предположили в Израиле. Однако, по оценке российских экспертов, израильские коллеги выгораживают американские ЗРК – при том, что саудиты могли бы отбить атаку с помощью других комплексов, которые доказали свою эффективность, защищая российскую базу Хмеймим. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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В Донбассе преодолели распад СССР

Андрей Бабицкий, журналист
Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся не дома. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Подробности...
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Центр мира смещается в Азию

Санджая Бару, Почетный научный сотрудник Института исследований и анализа вопросов обороны (Индия), эксперт клуба «Валдай»
Какова бы ни была геополитика в Азии, факт остается фактом: в «геоэкономическом» плане Азия стала центром притяжения глобальных сил XXI века. Подробности...
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Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

Глеб Простаков, журналист
Украину откровенно заставляют сделать ставку. Слить компромат на сына Джо Байдена и запустить опасный проект по мирному урегулированию. В этом случае Украина сможет заручиться поддержкой США и России. Риски велики, но и куш солидный. Подробности...
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              В Казани завершился финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

              29 сентября 2019, 21:45

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              С 27 по 29 сентября в Казани состоялся финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участие в нем приняли свыше 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами.

              Хакатон в Казани стал крупнейшим событием в сфере ИТ в мире и поставил рекорд Книги рекордов Гиннеса. По итогам финального хакатона победителями стали 20 команд, они разделят между собой призовой фонд в 10 млн рублей.

              Мероприятие проходило по трем направлениям. В основной программе финала соревновались победители регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв», проходившего в 40 городах России. Также отдельно проходили соревнования для студенческих и школьных команд.

              В финале на площадке МВЦ «Казань Экспо» встретились свыше 3000 человек из 77 регионов России. Финалисты «Цифрового прорыва» работали на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в двадцати тематических треках (номинациях), задания для которых разрабатывались совместно с партнерами конкурса. Каждая команда могла выбрать одно из 20 направлений. Отдельная номинация была подготовлена АНО «Россия – страна возможностей».

              «Я очень горд, что вы есть у нашей страны. Каждое ваше решение, каждая строчка кода и последовательность единиц и нулей – это наш общий шанс сделать жизнь людей лучше, счастливее и достойнее. И тот сгусток таланта, энергии и веры в себя, который сконцентрирован в этом зале, дает нам надежду, что так и будет. Задача оргкомитета, организаторов и жюри довольно простая – я очень хочу, чтобы ни одно решение финалистов и полуфиналистов не пропало», – отметил зампред правительства Максим Акимов.

              «Для нас большая честь встречать такое важное для нашей страны событие здесь, в Казани. Мы много говорили о «Цифровом прорыве», но когда мы очутились рядом со всеми участниками, то ощутили всю мощь российского ИТ-сообщества и увидели представителей практически всех регионов. Хочу поздравить всех победителей и пожелать им покорить вершины цифрового пространства!», – сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

              За каждой командой был закреплен модератор, который курировал разработку продукта. Кроме того, с участниками работали более 165 отраслевых специалистов. Финалисты презентовали свои проекты представителям ведущих отраслевых компаний – партнеров конкурса. Ими стали: Госкорпорация «Росатом», ПАО «МегаФон», Mail.ru Group, ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром нефть», ПАО «МТС», АО «ФПК», Фонд «Цифровая долина Сочи», Минкомсвязь России, Минпромторг России, Минздрав России, Минстрой России, Минтранс России, ФНС России, Росстат, Счетная палата России, Центральный банк России, правительство Республики Татарстан, Ассоциация волонтерских центров.

              «Финал «Цифрового прорыва» стал настоящим праздником для конкурсантов, экспертов и организаторов конкурса. Мы получили более 66 000 заявок на участие в конкурсе, из них более 3000 лучших специалистов страны дошли до финала. По итогам 48-часовой упорной работы над проектами были определены 20 лучших команд. Хочу отметить, что это стало испытанием для экспертного жюри, поскольку участники презентовали по-настоящему сильные проекты. Цифровые решения, представленные в ходе финального хакатона, совсем скоро придут во все сферы жизни и экономики России. Представители бизнеса и государственных компаний пригласят лучших специалистов на работу, а прототипы проектов лягут в основу рабочих процессов компаний. Например, в ходе финала более 100 человек занимались созданием цифрового продукта для Счетной палаты России, призванным упростить процесс аудита. Представители ведомства уже готовы внедрить лучшие решения в свою работу», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              «Еще в ходе регионального этапа мы убедились в том, что выбранный нами формат хакатона – наиболее эффективный способ для формирования работоспособных команд, которые за ограниченный отрезок времени могут создать по-настоящему хороший цифровой продукт. В соревнованиях в Казани мы увеличили длительность хакатона с 36 до 48 часов, чтобы все команды имели возможность усовершенствовать свои прототипы. Финал «Цифрового прорыва» стал самым масштабным хакатоном не только в России, но и в мире. Я поздравляю всех участников и победителей конкурса с этим грандиозным событием! Вместе мы проделали действительно сложный, но важный для нашей страны прорыв – прорыв к цифровому будущему!» – отметил руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

              В рамках финала для участников была организована образовательная программа, в которую включены мастер-классы, воркшопы и лекции по 18 направлениям: публичные выступления, работа в команде, сквозные технологии, построение бизнес-модели и другие.

              Финал конкурса проходил 27-29 сентября в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо». Команды работали над проектами в 20 номинациях в течение 48 часов. В течение хакатона с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.

              В школьном хакатоне, который стартовал в пятницу, принимали участие 500 учащихся 8-11 классов Татарстана, сформированные в 100 команд по номинациям «Юниоры» и «Профиль». В воскресенье в Казани наградили участников школьного хакатона.

              Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

              20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

              Как заявил газете ВЗГЛЯД один из финалистов конкурса Булат Замалиев из Татарстана, использованные в ходе конкурса проекты его участники намерены реализовать затем у себя в регионах.

              По результатам «Цифрового прорыва» участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

              Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».

              Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.


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