В Швеции арестовали посадившего судно на мель российского капитана

Шведский суд принял решение арестовать на две недели гражданина России – капитана грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов шведского Хельсингборга, сообщила консул-советник генконсульства РФ в Швеции Надежда Пронина.

«Сегодня прошли слушания по поводу заключения под стражу. Суд принял решение арестовать капитана на две недели, до суда», – передает ТАСС слова Прониной.

По ее словам, капитан «фактически подтвердил, что за несколько часов до инцидента принимал алкоголь», «выпил немного пива».

Пронина добавила, капитану может грозить тюремный срок, если он действительно управлял судном в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в среду грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара село на мель у берегов шведского Хельсингборга из-за уснувшего за штурвалом капитана. Экспертиза установила, что российский капитан был пьян, сам он этого не отрицает.