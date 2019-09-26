Численность экипажа МКС достигла рекорда последних четырех лет

Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС, сообщает источник с космодрома Байконур, где велась трансляция стыковки.

На «Союзе МС-15» на МКС прилетели россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, передает РИА «Новости».

Их встречали россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.

Таким образом, впервые с 2015 года на МКС оказалось девять человек вместо обычных шести.

Тем временем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что МКС будет существовать вечно.

«Я думаю, что Международная космическая станция будет существовать вечно. Дело не в 2024 годе или 2028 годе (сроках завершения эксплуатации МКС – ред.), я говорю о ее исторической необходимости. Возможно, она будет реконфигурирована, будут изменены конструктивные особенности модулей, изменится круг участников, но это ступенька, на которую человечество обязательно должно опираться, прежде чем двигаться дальше», – сказал он.

«Если сегодня на Международной космической станции работают россияне, американцы, европейцы, наши японские коллеги, то в будущем перечень стран будет примерно равный составу ООН», – подчеркнул Рогозин.

Накануне ракета «Союз-ФГ» стартовала с первой площадки Байконура («Гагаринский старт»). Полет прошел по шестичасовой схеме, став 70-м и последним пуском в истории для ракетоносителя «Союз-ФГ» с украинской системой управления.

После запуска глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил украинцев, которые занимались обслуживанием последнего пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ», невзирая на проблемы в отношениях между странами.

Напомним, ранее в четверг «Союз МС-15» доставил на Международную космическую станцию космонавта Роскосмоса Олега Скрипочку, астронавта НАСА Джессику Меир и первого в истории космонавта из ОАЭ Хазаа аль-Мансури.

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