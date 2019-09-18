Киев назвал «идеальным» вариантом размещение ВСУ на границе с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «идеальным» вариантом для решения конфликта в Донбассе было бы размещение украинских военных на границе с Россией.

«Что касается границы, есть много вариантов, каким образом мы можем получить границу: миссия международная, миссия ОБСЕ. Идеально, безусловно, и в конце нашего мирного процесса должен быть выход наших вооруженных сил, украинской власти и украинского флага на границу», – сказал Пристайко, передает РИА «Новости».

Напомним, Украина настаивает на том, что выборы в Донбассе должны состояться уже после того, как Киев восстановит контроль над границей с Россией. Об этом говорил, в частности, представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма.

«Нужно отвести войска, тяжелые вооружения, вернуть нам [контроль] на границе, а затем мы проведем свободные выборы», – говорил Кучма.

Однако в тексте Минских соглашений четко прописан этот вопрос – восстановление полного контроля Киева над государственной границей должно начаться «в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования». Условием также является официальное придание Луганской и Донецкой областям особого статуса.

СМИ в среду заявили, что украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера», предполагающую особый статус для Донбасса, однако Пристайко сообщил, что дал согласие на этот документ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что тема подписания этого документа все еще в процессе обсуждения.