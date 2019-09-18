ЕС решил разработать кодекс борьбы с «российской дезинформацией»

Еврокомиссия до конца октября подготовит доклад с предложением мер по противодействию дезинформации, сообщил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

Он заверил, что речь не идет о «цензуре» или «министерстве правды», передает «Интерфакс».

По утверждению Кинга, за год «из прокремлевских источников» стало поступать вдвое больше «дезинформации», поэтому Европе нужен «кодекс поведения» по борьбе с ней.

Отметим, что в числе основных источников дезинформации назвали также Китай, Иран и «реакционные силы США».