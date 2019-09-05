Россию назвали главной киберугрозой для США

Главные опасения в киберпространстве у США по-прежнему вызывает Россия с ее большими возможностями, заявил главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.

«Есть четыре страны, которым мы уделяем особое внимание. Россия с ее большими возможностями создания проблем, особенно в части распространения неверной информации и дезинформации. Это страна с ВВП меньше, чем у штатов Иллинойс или Пенсильвания, но посмотрите, какие проблемы она может создавать в киберпространстве. Так что Россия однозначно номер один», – передает его слова РИА «Новости».

На второе место в АНБ поставили Китай. По мнению Герстелла, Китай нацелен на кражу интеллектуальной собственности. Северная Корея, стоящая на третьем месте, «специализируется», как заявили в АНБ, на финансовых преступлениях. Особенное внимание уделяется уязвимостям криптовалют.

«И, наконец, Иран, который непредсказуем в своих действиях на Ближнем Востоке, но в то же время концентрируется на нанесении ущерба США в плане атак на инфраструктуру, банковскую систему», – сказал Герстелл.

Он добавил, что в последние шесть-восемь лет именно угроза в киберпространстве остается угрозой номер один. Причем ситуация постоянно ухудшается в связи с развитием технологий.

Между тем, СМИ в июне сообщили, что американские спецслужбы начали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. В Кремле, комментируя статью, заявили, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна.