Стало известно об аресте главы МВД ЛНР

Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет арестован и отстранен от должности, проходят обыски в его доме, утверждают СМИ со ссылкой на источники.

Утверждается, что против Корнета открыто уголовное дело. Обыски проходят в том числе в кабинетах заместителей министра, сообщает «Остров».

По данным издания, ранее в закрытых группах, посвященных республикам Донбасса в соцсетях, сообщалось, что Корнет якобы готовится сбежать в Россию.

Утверждается, что ранее между Корнетом и главой ЛНР Леонидом Пасечником возник конфликт.

Газета ВЗГЛЯД в 2017 году подробно писала о новой власти в ЛНР и отношениях Пасечника и Корнета.