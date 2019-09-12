Минфин США признал ошибку с россиянином в «кремлевском списке»

Министерство финансов США признало, что известный ученый и предприниматель Валентин Гапонцев не является так называемым российским олигархом и не должен был быть включен в «кремлевский список».

«Министерство финансов считает, что если бы ему пришлось сегодня составлять незасекреченный доклад, то Валентин Гапонцев не был бы включен в число олигархов в Российской Федерации, упомянутых в разделе 241 закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Таким образом, доктор Гапонцев не является олигархом в Российской Федерации по разделу 241 CAATSA. Мнение Минфина основано на информации, которой у нас не было на момент предоставления доклада Конгрессу», – сказано в письме, направленном Гапонцеву, передает ТАСС.

В документе уточняется, что «любое упоминание Валентина Гапонцева в незасекреченной части доклада не отражает какое-либо заключение Минфина относительно соблюдения американского законодательства, в том числе касающегося санкций в отношении России или ее олигархов».

Также в Минфине признались, что при составлении списка основывались на публикации журнала Forbes за 2017 год.

Ранее стало известно, что Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение об урегулировании спора.

Напомним, Гапонцев подал иск к Министерству финансов США, протестуя против включения его в «кремлевский список».