Подавший в суд на минфин США россиянин договорился с Вашингтоном

Власти США и российский ученый и предприниматель Валентин Гапонцев подписали мировое соглашение по делу о включении россиянина в «кремлевский список», сообщается в ходатайстве сторон.

В ходатайстве предлагается прекратить суд до 2022 года, после чего закрыть дело, если к тому времени у сторон не будет возражений. Это может быть связано с выполнением определенных условий сделки, которые не раскрываются.

При этом ни минфин США, ни Гапонцев не собираются требовать возмещения судебных издержек, что указывает на нежелание какой-либо из сторон признавать свою неправоту, передает РИА «Новости».

Документы размещены в среду в электронной базе данных судебной системы США, передает ТАСС.

Напомним, Гапонцев, у которого также есть и американское гражданство, подал иск против властей США в связи с внесением его в «кремлевский список».