Россиянин подал в суд из-за внесения его в «кремлевский список»

Власти США и российский ученый и предприниматель Валентин Гапонцев согласовали основные условия соглашения, которое поможет уладить судебный спор из-за включения россиянина в «кремлевский список».

«Стороны договорились об основных условиях [соглашения] в результате процедуры примирения и рассчитывают подать соответствующие документы [в суд] на следующей неделе», – сказано в совместном отчете о ходе переговоров, передает ТАСС.

Гапонцев, у которого также есть и американское гражданство, подал иск к Министерству финансов США. Так он выразил протест внесению его в «кремлевский список», состоящий из 114 должностных лиц России и руководителей госкомпаний, 96 бизнесменов, которых в документе называют «олигархами», близкими к руководству России.

Ранее Анатолий Чубайс рассказал, почему его не включили в «кремлевский список».