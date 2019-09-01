В Чите торжественно открыли построенный на президентский грант «Северный Арбат»

Для более 20 тыс. жителей микрорайона «Северный» в Чите открылся «Северный Арбат», построенный на средства президентского гранта в рамках реализации проекта «Северный – наш дом».

И.о. заместителя председателя правительства региона – министр экономического развития Забайкальского края Андрей Кефер 31 августа поздравил читинцев с этим событием, отметив, что «Арбат» стал украшением города, сообщает «Забайкальский рабочий».

«Сегодня к 45-летию микрорайона открывается проект «Северный Арбат». Он трудно начинался, но правительство региона и Совет общественности Северного просто поверили в эту идею, благодаря чему проект реализован. Думаю, жители района, как и все читинцы, будут рады проводить свое время здесь», – сказал он.

«Северный Арбат» расположен вдоль одной из основных улиц микрорайона – Федора Гладкова. Это прогулочная зона, где установлены сцена, скамейки, облагорожены аллеи и так далее.

«Мы установили небольшие игровые элементы для детей. Вдоль тротуара стоят специальные штендеры с информацией об исторических зданиях и памятниках Читы, афишей. Там же смогут выставлять свои творческие работы дети. Возведение Арбата профинансировано из средств президентского гранта, внебюджетных источников, помогала администрация города и края», – сказал член совета общественности, председатель ТОС микрорайона Северный Виталий Козак.

Открытие «Северного Арбата» прошло совместно с празднованием 45-летия микрорайона. В честь этого состоялось шествие жителей «Северного», в том числе и по новому Арбату. Для читинцев были организованы различные мастер-классы, выставки, детские площадки с «Веселыми стартами» и другое.

Проект «Северный – наш дом!» направлен на активное привлечение жителей к созданию комфортной городской среды и процветанию микрорайона, по развитию дружелюбия и добрососедства. Участие в мероприятиях принимают люди разных возрастов, так как проект направлен и на укрепление семьи, соседского сообщества. Жителями уже были проведены субботники, конкурсы, дворовые праздники, бэби-спартакиады, созданы новые аллеи.

За все время проведения конкурсов Фондом президентских грантов было поддержано 37 забайкальских проектов. Благодаря привлеченным грантовым средствам на реализацию проектов по работе с детьми, инвалидами, по благоустройству территорий, по развитию спорта, некоммерческим сектором за три последних года в регионе создано более ста рабочих мест.

По результатам первого конкурса президентских грантов 2019 года в перечень победителей вошли некоммерческие организации Забайкальского края, которые реализуют 12 инициатив на общую сумму более 17,8 млн рублей.

Развитие региона определяется успешностью новой социально-экономической политики, проводимой по поручению президента.