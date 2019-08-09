США похвалили Зеленского за смелость позвонить Путину

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор назвал смелым шагом звонок президента Украины Владимира Зеленского лидерам России и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону.

«Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг позвонить Путину и другим руководителям стран «нормандской четверки» для того, чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные», – приводит слова Тейлора УНИАН.

Он отметил, что украинская власть этим шагом продемонстрировала желание закончить войну, но на своих условиях. «Но я также знаю, что украинское правительство, как и другие правительства в мире, хотели бы увидеть наконец окончательное решение войны в Донбассе», – заметил Тейлор.

Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину 7 августа в связи с гибелью украинских военных в Донбассе, в ходе переговоров он также договорился о возможной встрече с российским президентом.