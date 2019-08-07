В США назвали способ прекращения гонки вооружений с Россией

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Россия потеряла больше миллиарда долларов из-за юаня

Американцы обвинили Китай в манипулировании валютой Фото: Егор Алеев/ТАСС
США впервые с 1994 года официально обвинили Китай в манипулировании валютой. Мерой наказания в таких случаях является введение пошлин. Главным судьей в таких случаях должна выступать ВТО, однако Вашингтон давно пренебрегает этими формальностями. Неконтролируемые действия США уже привели к первым негативным финансовым последствиям, в том числе и для России. Подробности...
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Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
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Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
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Индия подала Украине плохой пример

Развод пограничников на индо-пакистанской границе – ежедневное шоу с демонстрацией «понтов»Фото: Mohsin Raza/Reuters
Штат Джамму и Кашмир – болевая точка в Южной Азии, где опасно сплелись интересы сразу трех ядерных держав – лишен автономии. В Дели решили ввести прямое управление на населенных мусульманами и периодически скатывающихся в войну землях, принадлежность которых оспаривают Пакистан и Китай. Некоторые считают, что перспектива ядерной войны теперь стала ближе. Но насколько ближе? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Москва, которую мы потеряли, и слава Богу

Андрей Манчук, политолог
Москва далеко не идеальна – несмотря на внешний блеск, в ней полно проблем. Но, вспоминая август 1999 года, я понимаю: сейчас это совсем другой город, ничем не похожий на свой прежний образ – на Москву, которую мы потеряли. Подробности...
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Зачем США продолжают санкционную войну с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп давно готов заключить с Москвой «пакетную сделку». Однако большая часть конгрессменов не поддерживает его прагматизм и готова продолжать санкционную войну с Россией. До последней капли американской репутации. Подробности...
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Им не нужен диалог, им нужна конфронтация

Алексей Алешковский, сценарист
Мечтается, что у нас когда-нибудь будут системные «патриоты» и системные «либералы», между которыми будут распределяться голоса населения. Но вот с организацией «либералов», которые оказались бы любезны народу, у нас совершеннейшая засада. Подробности...
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      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

          Каким источникам информации вы доверяете больше?
          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

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          • Общественным транспортом

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            Обсуждение: 166 комментариев
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              С какой целью вы ездите на дачу?

              В США назвали способ прекращения гонки вооружений с Россией

                 7 августа 2019, 15:02
              Фото: Ronald Zak/AP/ТАСС
              Текст: Елизавета Булкина

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              Отсутствие диалога и развал договоров о контроле над вооружениями может привести к стратегической нестабильности в отношениях России и США, чреватой ядерной войной. США должны организовать диалог между Конгрессом и администрацией для серьезного диалога с Москвой, заявил генеральный директор Инициативы по борьбе с ядерной угрозой, экс-министр энергетики США Эрнест Мониз.

              «К сожалению, мы считаем, что такие страны, как США и Россия, постепенно скатываются к стратегической нестабильности, против которой мы так активно боролись в самый разгар холодной войны. Здесь много аспектов – о некоторых из них вы уже упомянули, в частности развал архитектуры контроля над вооружениями. Если честно, мне кажется, что после 2020–2021 годов нас впервые в истории ничто не будет сдерживать от применения ядерного оружия», – заявил Мониз в интервью CNN, сообщает «ИноTV».

              Он отметил недостаток общения между США и Россией в настоящее время. «Кроме того, сейчас США и Россия недостаточно общаются. По правде говоря, стороны не хотят брать на себя ответственность за хранение более 90 процентов всего мирового запаса ядерного оружия, отказываясь признавать эту экзистенциональную угрозу, как и то, что мы вместе за него отвечаем. Наш диалог никогда раньше не переживал такой спад», – подчеркнул экс-министр.

              Мониз уточнил, что необходим механизм для предотвращения возможного использования ядерного оружия, и США должны начать с себя. «Во-первых – хотя кому-то это и может показаться нелогичным – мы считаем, что нам нужно начать с себя. Мы должны наладить куда более серьезный диалог и обмен мнениями между Конгрессом США и администрацией», – заявил политик.

              При этом он также отметил необходимость создания в ходе переговоров между Россией и США новых договоров для предотвращения гонки вооружений.

              «Нам необходимо, например, обсудить вопрос предотвращения новой гонки вооружений в Европе; она не должна начаться ни на западной, ни на российской стороне», – подчеркнул Мониз.

              2 августа по инициативе Вашингтона официально прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого США объявили о намерении создавать ракеты, запрещенные договором. Президент Владимир Путин отметил, что Россия будет зеркально отвечать на действия Штатов. 

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