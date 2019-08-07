В США назвали способ прекращения гонки вооружений с Россией

Отсутствие диалога и развал договоров о контроле над вооружениями может привести к стратегической нестабильности в отношениях России и США, чреватой ядерной войной. США должны организовать диалог между Конгрессом и администрацией для серьезного диалога с Москвой, заявил генеральный директор Инициативы по борьбе с ядерной угрозой, экс-министр энергетики США Эрнест Мониз.

«К сожалению, мы считаем, что такие страны, как США и Россия, постепенно скатываются к стратегической нестабильности, против которой мы так активно боролись в самый разгар холодной войны. Здесь много аспектов – о некоторых из них вы уже упомянули, в частности развал архитектуры контроля над вооружениями. Если честно, мне кажется, что после 2020–2021 годов нас впервые в истории ничто не будет сдерживать от применения ядерного оружия», – заявил Мониз в интервью CNN, сообщает «ИноTV».

Он отметил недостаток общения между США и Россией в настоящее время. «Кроме того, сейчас США и Россия недостаточно общаются. По правде говоря, стороны не хотят брать на себя ответственность за хранение более 90 процентов всего мирового запаса ядерного оружия, отказываясь признавать эту экзистенциональную угрозу, как и то, что мы вместе за него отвечаем. Наш диалог никогда раньше не переживал такой спад», – подчеркнул экс-министр.

Мониз уточнил, что необходим механизм для предотвращения возможного использования ядерного оружия, и США должны начать с себя. «Во-первых – хотя кому-то это и может показаться нелогичным – мы считаем, что нам нужно начать с себя. Мы должны наладить куда более серьезный диалог и обмен мнениями между Конгрессом США и администрацией», – заявил политик.

При этом он также отметил необходимость создания в ходе переговоров между Россией и США новых договоров для предотвращения гонки вооружений.

«Нам необходимо, например, обсудить вопрос предотвращения новой гонки вооружений в Европе; она не должна начаться ни на западной, ни на российской стороне», – подчеркнул Мониз.

2 августа по инициативе Вашингтона официально прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого США объявили о намерении создавать ракеты, запрещенные договором. Президент Владимир Путин отметил, что Россия будет зеркально отвечать на действия Штатов.

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