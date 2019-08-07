В ходе КТО в Ингушетии ликвидирован боевик

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В НАК сообщили, что в ночь на среду «в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Республике Ингушетия органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в станице Вознесенское Малгобекского района, вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт», передает РИА «Новости».

Боевику было предложено «сложить оружие и сдаться властям», однако в ответ он «открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован».

Отмечается, что боевик находился в заброшенном доме, так как село Вознесенское было практически полностью расселено – оно находится в оползневой зоне. В данный момент там всего несколько жилых домов, передает ТАСС.

В доме было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.