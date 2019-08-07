В Ингушетии произошла перестрелка силовиков с бандитами

В селе Вознесенское Малгобекского района Ингушетии, где был введен режим КТО, произошла перестрелка между боевиками и правоохранителями, сообщил источник в силовых структурах региона.

Источник сообщил, что, по предварительным данным, в ходе проверки в селе «селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь», передает РИА «Новости».

В результате «произошла перестрелка с бандитами».

Напомним, утром в среду в селе Вознесенское началась контртеррористическая операция.

Ранее следователь в Ингушетии подорвался на бомбе у своего дома. Перед этим в Назрани со стрельбой похитили пациента больницы.