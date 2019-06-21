Следователь в Ингушетии подорвался на бомбе у своего дома

Следователь по особо важным делам в Ингушетии был госпитализирован из-за травм, полученных при срабатывании взрывного устройства на калитке у его дома.

«По данным следствия, 21 июня 2019 года во время выхода следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району следственного управления СК России по Республике Ингушетия со двора своего домовладения, расположенного в городе Малгобеке, сработало неустановленное взрывное устройство, прикрепленное к входной калитке его дома, в результате чего потерпевший с телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение», – сказано на сайте СК России.

Уточняется, что во время осмотра были обнаружены фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование» и передано в ГУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В качестве одной из версий рассматривается связь происшествия со служебной деятельностью следователя.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье застрелили подполковника полиции, следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. По версии следствия, заказчик преступления хотел помешать расследованию уголовных дел.