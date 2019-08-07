Контртеррористическая операция началась в Ингушетии

В Ингушетии проводится контртеррористическая операция, сообщил оперативный штаб.

Режим КТО действует на территории селения Вознесенское, которое находится в в Малгобекском районе Ингушетии, передает РИА «Новости».

В июне следователь в Ингушетии подорвался на бомбе у своего дома.

Перед этим в Назрани со стрельбой похитили пациента больницы.

Весной в Тюмени были ликвидированы сторонники террористической организации «Исламское государство*» – уроженцы Ингушетии Тимур Иналов и Магомет Медов.