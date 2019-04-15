Исламисты в Тюмени планировали теракт в кинотеатре

Ликвидированные в Тюмени сторонники запрещенного в России «Исламского государства*» собирались устроить взрыв в кинотеатре, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Уничтожены были уроженцы Ингушетии Тимур Иналов и Магомет Медов. По данным источников, они были в разработке как минимум полгода, за ними велась слежка. В последнее время они вдвоем ходили по кинотеатрам в тюменские ТРЦ на детские фильмы, что навело на подозрения, что исламисты могли готовить теракты в кино на детских сеансах, сообщает «Знак».

«Сидели по 15 минут и уходили. Попадались на камерах ТРЦ. Такая активность перед майскими праздниками сильно насторожила. Они могли готовить теракты в кинотеатрах», – рассказал источник.

При этом силовики считают, что Иналов и Медов не собирались становиться смертниками, а хотели совершить теракт и уехать.

В доме, как утверждают источники, нашли два автомата Калашникова и неразорвавшуюся гранату на поясе у одного из убитых. В гараже также нашли самодельное взрывное устройство размером 30 на 60 см. Найдена была религиозная литература и клятва Иналова «о верности ИГИЛ*».

В пятницу в Тюмени была объявлена контртеррористическая операция. Из зоны ее проведения были эвакуированы более 100 человек. Позже стало известно о ликвидации там сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГ*.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики.