АдГ стала сильнейшей партией на востоке Германии

За месяц до парламентских выборов в Саксонии и Бранденбурге партия «Альтернатива для Германии» стала сильнейшей политической силой в восточных землях, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на результаты опроса института общественного мнения Emnid.

По данным социологов, АдГ набирает до 23% голосов опрошенных и, таким образом, опережает ХДС. По полученным данным, третье место пока занимают левые с 14% голосов, за ними следуют «Зеленые» с 13%, СДПГ с 11% и Свободная демократическая партия с 7% голосов, передает ИноТВ.

В западных федеральных землях Германии картина выглядит совершенно иначе, констатирует Frankfurter Allgemeine. Здесь с большим отрывом лидируют ХДС и ХСС, набирающие 27% голосов. «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место с результатом в 12%, уступая «Зеленым» (25%) и СДПГ (23%). Свободные демократы набирают 9%, а левые – 7%.

В целом по стране «Альтернативу для Германии» поддерживают 14% немцев. Число сторонников партии возросло в сравнении с данными за прошлую неделю. ХДС и ХСС – 26%, «Зеленые» – 23%, СДПГ – 13%, Свободная демократическая партия – 9%, Левая партия – 8% голосов.

Напомним, ранее Федеральный конституционный суд Германии отказал в иске «Альтернатива для Германии» (АдГ), пожаловавшейся на недопуск ее кандидатов на выборы в ландтаг (земский парламент) Саксонии.

Добавим, что большинство жителей Восточной Германии выступают за отмену санкций против России. Кроме того, они говорят, что им сложно представить Крым не в составе России.

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер выступал за отказ от санкций против России.

В январе АдГ приняла программу с пунктом о возможном выходе Германии из состава Европейского союза.

Газета ВЗГЛЯД оценила шансы «АдГ» – главной сенсации немецкой политики последних лет – на то, чтобы повести Германию по пути Британии.