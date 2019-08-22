Роснефть и Мозамбик подписали соглашения по разработке газовых месторождений

Роснефть подписала с Мозамбиком соглашения по разработке шельфовых месторождений природного газа в африканской стране.

Роснефть подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика и меморандум о взаимопонимании с Национальной корпорацией по углеводородам Мозамбика о сотрудничестве по разработке шельфовых месторождений природного газа, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что стороны обменялись документами в присутствии лидеров двух стран в Кремле.

Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что Россия готова к развитию отношений с Мозамбиком по всем направлениям.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Мозамбик заманивает Россию в опасный и прибыльный проект.