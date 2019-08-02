Трамп оправдал пуски ракет КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что запуски ракет КНДР не идут вразрез с достигнутыми соглашениями в Сингапуре соглашениями между двумя странами.

«Ким Чен Ын и Северная Корея провели запуски трех ракет меньшей дальности за последние несколько дней. Эти испытания ракет не являются нарушением нашего подписанного Сингапурского соглашения, и не было дискуссий о ракетах меньшей дальности, когда мы пожали руки», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

Американский лидер пояснил, что последние пуски КНДР могли нарушать резолюции Совбеза ООН.

«Но председатель Ким не хочет разочаровывать меня, разрушая доверие, есть очень многое, что могла бы получить Северная Корея, – потенциал страны под руководством Ким Чен Ына является безграничным. Председатель Ким имеет великое и прекрасное видение своей страны, и только Соединенные Штаты со мной, как президентом, могут воплотить это видение в жизнь. Он сделает правильную вещь, потому что он слишком умен, чтобы не делать этого, и он не хочет разочаровывать своего друга, президента Трампа!» – заключил он.

В четверг СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что КНДР провела новый ракетный пуск. В среду КНДР испытала новый тип управляемого реактивного снаряда.

Напомним, первая встреча лидеров КНДР и США состоялась в Сингапуре в июне прошлого года.