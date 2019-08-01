Появились данные о новом ракетном пуске КНДР

Американская разведка считает, что КНДР провела новый ракетный пуск, сообщают источники в администрации США.

Скорее всего, был произведен пуск снаряда того же типа, что и ранее на этой неделе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По словам источника, американцы не смогли определить число запущенных объектов, передает РИА «Новости».

Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов сообщил, что КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности, передает «Ренхап». Напомним, в среду КНДР испытала новый тип управляемого реактивного снаряда. В ночь на 25 июля КНДР также произвела пуск двух ракет.

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