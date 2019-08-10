Эксперты: Численность митинга-концерта на проспекте Сахарова оказалась завышенной

Организаторы субботнего митинга на проспекте Сахарова не смогли достичь своей цели, превратив акцию в концерт для далекой от политики молодежи, считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Мария Большакова.

«Сегодня был не митинг, а концерт. Молодежь пришла послушать качественный рэп – ее это заинтересовало. Что касается количества участников мероприятия, то по моим наблюдениям, а я общалась с полицией и была лично, было 20 тыс. человек, от силы 25 тыс. Никаких 60 тыс. там не было, конечно», – сказала Большакова, слова которой приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По мнению члена Совета, политикой на данной акции «и не пахло». «Думаю, организаторы не достигли своих целей, это просматривалось во всем. Культурное выступление назвать митингом сложно, а с выборами и подавно никакой связи. Эта молодежь в основной своей массе пришла повеселиться, они далеки от выборов и всего того, о чем говорят организаторы», – считает Большакова.

Она также отметила отсутствие конфликтных ситуаций на мероприятии: «Стычек я не видела, все было мирно и спокойно. Вот почему надо, чтобы подобные акции проходили на Сахарова – здесь и просторно, и легче обеспечить безопасность граждан, что немаловажно».

В свою очередь глава фонда «Научный центр имени К. П. Орловского», доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов сообщил «Ридусу», что был на сегодняшнем мероприятии, и еще перед началом акции, когда площадь была заполнена народом менее чем наполовину, «Белый счетчик» уже объявил цифру в 40 тыс. человек.

Карнаухов уверен, что многих участников акции в первую очередь «интересовала не столько оппозиционная повестка, сколько возможность бесплатно посетить концерт и модную тусовку».

Напомним, в субботу в Москве завершился санкционированный с властями столицы митинг-концерт оппозиции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил уверенность, что оппозиция натягивает количество участников митинга-концерта на проспекте Сахарова.