Милонов возмутился поцелуем гитаристов Rammstein на концерте в Москве

Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал инициировать запрет на въезд в Россию для немецкой рок-группы Rammstein, гитаристы которой поцеловались на концерте в Москве.

«Я считаю, что их больше нельзя пускать в Россию», – заявил Милонов Ura.ru.

По словам депутата, группе лучше давать концерты в других странах – Польше, Литве, Нидерландах и на Украине.

«А вот в нашей стране выступать им теперь нельзя. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в российский МИД», – пообещал парламентарий.

Вместе с тем Милонов считает, что участников Rammstein вряд ли удастся привлечь к ответственности за нарушение закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних, так как концерт музыкантов имел маркировку «18+». Депутат отметил, что на концерте присутствовали лишь совершеннолетние граждане, «извращенцы всякие».

«Своим поступком они оскорбили всех нормальных россиян», – считает депутат Госдумы.

Напомним, во время концерта Rammstein в Лужниках гитаристы группы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались на сцене.

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