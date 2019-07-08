Из-за привязанного к столбу мальчика под Ярославлем возбуждено дело

Ярославская полиция возбудила уголовное дело из-за привязанного к столбу мальчика, сообщили в региональной пресс-службе УМВД.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин сообщил, что в аппарате омбудсмена возбудили производство по факту происшествия, по итогам расследования будет вынесено заключение, которое направят в государственные органы.

Глава Приволжского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области Елена Коршунова сообщила, что семья считалась нормальной и дружной.

«Это вопиющий инцидент, абсолютно неожиданный, потому что эта семья внешне выглядела очень нормальной. Дети в школу ходили, нормально учились, один мальчик даже выступал на конкурсе художественной самодеятельности, очень было мило, всем очень понравился», – рассказала Коршунова, передает РИА «Новости».

Учителя местной школы также отметили, что с детьми не было никаких проблем, добавила глава поселения.

«Мама всегда по первому звонку отвечала на все требования классного руководителя из школы. Всегда присутствовала вместе с отцом детей на родительских собраниях, на школьных мероприятиях. То есть отношения в семье ровные, хорошие, дружные», – уточнила Коршунова.

Она пояснила, что семья приехала в поселок Юрьевское «с большими надеждами проживать в этой деревне». По ее словам, семейство благоустроило дом, расширило площадь, завело личное подсобное хозяйство.

«Наша специалист, которая работает в Мартынове (соседняя деревня), видит их часто. Она знакома с семьей. В Мартынове есть церковь, приход, они туда ходили по большим праздникам, то есть семья верующая. Отношения доброжелательные со всеми. Не скажешь, что они, допустим, по деревенским меркам бедно живут – они довольно-таки обеспечены, одеты, обуты, ухожены», – заключила Коршунова.

Напомним, пятилетнего мальчика обнаружили привязанным представители отдела по работе с несовершеннолетними, которые в пятницу, 5 июля, пришли к семье в селе Юрьевском. После этого они вызвали правоохранителей.