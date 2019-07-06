В АНО «Россия – страна возможностей» появится конкурс для молодых педагогов

Конкурс для отбора и поддержки молодых педагогов со всей страны появится в линейке проектов, которые развивает автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей», сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кириенко сообщил об этом на форуме «Территория смыслов», который проходит на базе «Сенежа» в подмосковном Солнечногорске, передает ТАСС.

«Прямо сейчас в АНО «Россия – страна возможностей» идет проектирование отдельного конкурса для отбора и поддержки молодых педагогов. Предполагается, что уже осенью он стартует», – сказал он.

Кириенко указал, что хорошие педагоги должны быть не только «в Москве и городах миллионниках, но и в поселках и деревнях».

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина.

В данный момент она объединяет 19 различных образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

АНО «Россия – страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Молодежный форум «Территория смыслов»впервые проходит на базе мастерской управления «Сенеж» автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей». В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался «Территория смыслов на Клязьме».

В рамках форума пройдут шесть тематических смен. Первая смена посвящена проектам платформы «Россия – страна возможностей», далее пройдут тематические смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Участниками «Территории смыслов» станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.