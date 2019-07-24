Названы сроки начала тестирования онлайн-оформления ДТП по европротоколу

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию дал общее одобрение концепции суперсервиса по оформлению европротокола онлайн, а также этапы ее реализации. Тестирование сервиса планируют начать в ноябре.

«Планируется, что в пилотном режиме суперсервис запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

По всей стране сервис должен начать работать с середины 2020 года, отмечает замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Сообщается, что запуск специального онлайн-сервиса должен сократить время на оформление ДТП до 15 минут, что должно уменьшить количество связанных с авариями пробок.

Благодаря суперсервису «Оформление европротокола онлайн» через портал госуслуг и мобильные приложения россияне смогут самостоятельно оформлять в электронном виде извещения о ДТП без привлечения сотрудников ГИБДД. Результаты рассмотрения также можно будет получить дистанционно.

Все необходимые для извещения сведения (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис) будут поступать из личного кабинета водителя, необходимо будет только проверить, верны ли данные, и загрузить фото с места ДТП.

«В личном кабинете на портале госуслуг будет возможность хранить, использовать документы на автомобиль, страховые полисы, данные о ДТП, а также в один клик направлять Российскому союзу автостраховщиков и страховой компании документы для рассмотрения, получения необходимых статусов регистрации и решения других вопросов. Пользователи также получат возможность онлайн-поиска страховой компании для заключения договора ОСАГО и КАСКО», – говорится в сообщении.

Отмечается, что расчет стоимости полиса будет производиться автоматически. При этом сервис самостоятельно будет проводить «онлайн-проверку текущего значения коэффициента бонус-малус, который повышает или понижает стоимость полиса в зависимости от аварийности в предыдущие периоды».

Ранее сообщалось, что на сайте госуслуг появится возможность оформлять убытки по ОСАГО по европротоколу.