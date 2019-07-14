Опубликованы новые свидетельства подделки подписей кандидатами в Мосгордуму

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло привел «железобетонные доказательства» подделки подписей еще несколькими кандидатами в Московскую городскую думу.

Юрист опубликовал данные, согласно которым в подписных листах Дмитрия Клочкова и Александра Соловьева есть «мертвые души».

«В подписном листе Дмитрия Клочкова (том 12, лист 125) подписантом значится некто Корявцев Николай Михайлович. А вот, неожиданно – справка о смерти данного гражданина. И его могила», – пишет Ремесло, публикуя соответствующие документы и фотографии.

«В подписном листе Александра Соловьева указан некий Тихомиров Михаил Викторович. Вот справка о смерти данного гражданина. И его могила», – добавил он, также представив доказательства.

«Как вы можете легко убедиться сами – совпадает все: даты рождения покойных, их адреса и т.д. Соловьеву и Клочкову я передаю привет», – заключил Ремесло, призвав представителей оппозиции написать явку с повинной и извиниться перед родственникам покойных, чьи имена были использованы для сбора подписей.

Ранее Ремесло привел факты в подтверждение своего расследования о схемах «рисовки подписей» за оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди «мертвых душ» в подписных листах оказался отец актера Дениса Кукояки Александр Кукояка, который умер в 2017 году.