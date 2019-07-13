Илья Ремесло подтвердил фактами расследование о «рисовках подписей» оппозиционерами

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло привел новые факты в подтверждение своего расследования о схемах «рисовки подписей» за оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди «мертвых душ» в подписных листах оказался отец актера Дениса Кукояки Александр Кукояка, который умер в 2017 году.

В субботу юрист Илья Ремесло возразил представителям оппозиции, которые попытались опровергнуть его утверждения о том, что в их подписных листах для регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы использовались «мертвые души».

Напомним, Ремесло указал, что что в подписных листах оппозиционеров Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Кирилла Гончарова обнаружились данные 50 умерших москвичей. По его словам, за подобные фальсификации сборщикам подписей грозит уголовная ответственность.

Как пишет Ремесло в своем телеграм-канале, после этого ему поступили отклики от Гудкова и директора «Фонда борьбы с коррупцией» Леонида Волкова.

«Основной их аргумент: «Да у тебя ничего нет, ты просто сфотографировал могилы однофамильцев». При этом никак не объясняется то, что у «однофамильцев» совпала и регистрация, и паспортные данные», – отметил юрист.

Для подтверждения своих слов Ремесло указал Гончарову, что у того «в подписном листе указан в качестве подписанта некто Кукояка Александр Анатольевич». Однако запрос в поисковике показал, что это отец актера и солиста группы «Хлеб» Дениса Кукояки. Пресса сообщала, что актер потерял отца в 2017 году. В качестве еще одного доказательства Ремесло привел фотографию могилы Александра Кукояки.

«Так что, Кирилл Гончаров, ты говорил насчет «мы не мертвые, мы живые»? Вы мертвые в самом плохом смысле этого слова. Вы моральные мертвецы, у вас нет ничего святого. Даже будучи пойманными за руку, вы отрицаете очевидные факты. И вынуждаете меня копаться в этих делах, тыкать вас носом в них, причиняете огромный моральный вред родственникам усопших», – пишет Ремесло.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о том, что подписи умерших москвичей также оказались в подписных листах в поддержку главы совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Ильи Яшина, рассказал в субботу политолог Алексей Мартынов.

«Мертвецы сраму не имут и в суде свидетелем не могут быть тоже! Срамота!? За кого мертвецы в мск? Вопрос риторический» – пишет Мартынов в Facebook.