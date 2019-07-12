На Украине найдены следы российского медведя

В Черниговской области Украины местный житель обнаружил следы медведя и предположил, что он пришел из России, так как на данной территории эти хищники не проживают.

Местный житель Алексей Малютин заметил следы медведя между селами Елино и Безугловка в Черниговской области, сообщается на странице «Сновская община Черниговской области Украины» в Facebook.

В видеообращении к жителям он сообщил, что сначала думал, что это следы большого волка, но потом убедился, что их оставил краснокнижный медведь.

Малютин отметил, что это ранее медведей на территории района не было, он также предположил, что животное пришло с территории России. Кроме того, он призвал местных жителей не ходить несколько дней в лес.

Позже ситуацию прокомментировали в управлении лесного и охотничьего хозяйства Черниговской области. «Теоретически, медведь может прийти к нам с территории России, но физически пока животное никто не видел. Следы, правда, зафиксированы, их фото распространяют в соцсетях. Но на эту минуту у нас нет достоверной информации, что медведя кто-то видел», – цитирует сообщение управления агентство УНИАН.

Ранее сообщалось, что мужчина в Туве откусил язык напавшему на него медведю.