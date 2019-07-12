Минфин прокомментировал информацию об уходе Visa и MasterCard из России

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что принятие поправок в закон «О национальной платежной системе» не приведет к уходу из России иностранных платежных систем.

«Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок», – сказал Моисеев ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Международные платежные системы Visa и MasterCard могут уйти из России из-за новых требований закона «О национальной платежной системе».

Однако в компании Visa заявили о готовности бесперебойно работать в России.