СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России

Международные платежные системы Visa и MasterCard могут уйти из России из-за новых требований закона «О национальной платежной системе».

Госдума планирует 23 июля рассмотреть во втором чтении законопроект с поправками в закон «О национальной платежной системе», пишет «Коммерсант».

Законопроект содержит положение об обязанности систем обеспечивать беспрерывность платежей. Фактически этот пункт обязывает такие системы как Visa, Mastercard, China Union Pay, JCB и другие приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции.

Новые положения угрожают уходом из России международных платежных систем. В результате их ухода окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России – прием карт зарубежных банков.

На приведение правил в соответствие с новыми требованиями будет отведено около полугода. В случае нарушения, например, приостановления расчетов какого-либо банка из-за санкций, системе грозит запрет на работу в России.

По словам экспертов, привести свои правила в соответствие с требованиями ЦБ у российских Visa, MasterCard и других просто нет возможности.

«Вызывают вопросы трактовка и практическая реализация требования о запрете исключения банков из платежной системы. Во-первых, просто с юридической точки зрения дочерняя организация не может не исполнять правила и требования головной организации», – указывает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Во-вторых, по ее словам, поводов для исключения банков из иностранной платежной системы может быть много. В частности, если банк «грубо нарушает правила платежной системы (не рассчитывается с другими участниками по операциям)».

Ранее российские платежные системы решили ограничить денежные переводы граждан в ряд стран суммой 100-150 тыс. руб. в месяц.