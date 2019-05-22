Российские платежные системы решили ограничить денежные переводы за рубеж

Некоторые платежные системы России решили ограничить денежные переводы граждан в ряд стран суммой 100-150 тыс. руб. в месяц, рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

«На сегодня ситуация такая, что мы обратили внимание операторов платежных систем, которые осуществляли переводы денежных средств, на то, чтобы они проанализировали переводы в определенные страны. На сегодняшний день, по моей информации, они приняли решение ограничить возможность переводов в определенные страны, исходя из реального состояния дел», – передает РИА «Новости» заявление Скобелкина.

Отмечается, что ранее Центробанк обнаружил схему перевода физлицами в зарубежные банки значительных сумм без открытия банковского счета. Как правило, такие переводы производились в офисах банков, расположенных в крупных торговых точках. Как отметил Скобелкин, ограничение суммой 100-150 тыс. рублей будет объективным решением, поскольку средняя ежемесячная зарплата торговца на рынке составляет 60 тыс. рублей в месяц. Он также сообщил, что Центробанк пытается «навести порядок» в сфере переводов.

Ранее крупнейшие российские платежные системы ограничили переводы в Китай, Казахстан, Киргизию и Вьетнам.