Крупнейшие российские платежные системы ограничили переводы в Китай

«Золотая корона», Western Union и некоторые другие российские системы денежных переводов ввели лимиты на отправку средств в ряд стран.

Ограничения введены с 16 апреля в Китай, Казахстан, Киргизию и Вьетнам. Теперь можно будет отправить не больше 100 тыс. рублей в месяц, сообщил РИА «Новости» сотрудник контакт-центра Western Union.

Отмечается, что это один из способов борьбы ЦБ с нелегальными предпринимателями, работающими на рынках.

В системе «Золотая корона» ограничения по переводам в Казахстан составляют 150 тыс. рублей, в Киргизию – 100 тыс. рублей, в Китай и Вьетнам – 1550 долларов США.

Денежная система Contact ограничила переводы в Казахстан и Киргизию до 600 тыс. рублей, в Китай до 100 тыс. рублей. Новые лимиты вступили в силу с 1 апреля, действовать они будут до конца 2019 года.

Ранее в России заработала система перевода денег по номеру телефона.